Narracje o Putinie. Szef KPRM mówi, że Nawrocki podał mu pomocną rękę

Wśród ustaw zawetowanych przez prezydenta jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie finansowania świadczeń dla Ukraińców w Polsce, domagając się m.in. uzależnienia dostępu do opieki zdrowotnej od składek i ograniczenia świadczenia socjalnego 800 plus do pracujących Ukraińców. Prezydent zadeklarował, że wobec sytuacji budżetowej należy rozpocząć ukrócania socjalu i przywilejów dla obywateli Ukrainy w Polsce. Ponadto, Nawrocki ogłosił inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Wokół tych spraw na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa.

"Podał rękę Putinowi"

Z obozu rządzącego słychać narrację o Putinie i Rosji. – To oni ciągle powtarzają, że ci, którzy dzisiaj rządzą na Ukrainie, to są faszyści, naziści, a dzisiaj próba zrównywania chociażby kwestii dot. banderyzmu z faszyzmem jest po linii tej narracji rosyjskiej. Rosjanie dlatego twierdzą, że bombardują ukraińskie miasto, dlatego że walczą z faszyzmem. W jakimś sensie prezydent Nawrocki swoją nieostrożną wypowiedzią podał rękę taką pomocną Putinowi – powiedział we wtorek na antenie TVN 24 szef KPRM Jan Grabiec.

Zapowiedział też, że będzie nowa ustawa rządowa o socjalu. – Będzie nowa ustawa rządowa. Wręcz przeciwnie, będą tam zapisy nad którymi pracujemy od kilku miesięcy, które uszczelniają cały system, nie tylko 800 plus, ale innych świadczeń, również socjalnych, które otrzymują obywatele innych państw w Polsce – stwierdził.

Grabiec: Wata prezydenta na oślep

Zdaniem Grabca prezydent szkodzi rządowi. – Rozumiem że nowy prezydent chce zaznaczyć swoją obecność na początek swojej kadencji, ale kampania wyborcza się skończyła. Czas pohukiwań się skończył, czas walenia pałą się skończył – powiedział polityk.

– Czas na podjęcie odpowiedzialności za rolę, którą prezydentowi daje Konstytucja. Te weta trochę tak na oślep, bez sensu, z perspektywy codziennego życia Polaków, ale mam nadzieję, że prezydent będzie wyciągał wnioski, następnym razem się zastanowi, zanim podejmie takie decyzje – ocenił Grabiec.

