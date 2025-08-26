Wiatrowycz: "Nawrocki działa podobnie jak Putin"

Kijów nerwowo reaguje na wszelkiego rodzaju inicjatywy Warszawy, wymierzone w kult OUN, UPA, Bandery czy Szuchewycza na Ukrainie. Nie inaczej stało się po tym, jak prezydent Karol Nawrocki publicznie ogłosił swoją inicjatywę ustawodawczą, zakładającą zakazanie symboli banderowskich i zarazem zrównanie ich z nazistowskimi czy komunistycznymi. Według źródeł „Europejskiej Prawdy”, władze w Kijowie uprzedziły Polskę, że zareagują, jeśli takie rozwiązania wejdą w życie.