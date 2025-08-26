Wiatrowycz: "Nawrocki działa podobnie jak Putin"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Wiatrowycz: "Nawrocki działa podobnie jak Putin"

Dodano: 
Prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Rosji Władimir Putin
Prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: PAP / Wikipedia
CO PISZĄ NA WSCHODZIE II Propozycja polskiego prezydenta, by zrównać banderyzm z nazizmem i komunizmem, spotkała się z krytyką nad Dnieprem.

Kijów nerwowo reaguje na wszelkiego rodzaju inicjatywy Warszawy, wymierzone w kult OUN, UPA, Bandery czy Szuchewycza na Ukrainie. Nie inaczej stało się po tym, jak prezydent Karol Nawrocki publicznie ogłosił swoją inicjatywę ustawodawczą, zakładającą zakazanie symboli banderowskich i zarazem zrównanie ich z nazistowskimi czy komunistycznymi. Według źródeł „Europejskiej Prawdy”, władze w Kijowie uprzedziły Polskę, że zareagują, jeśli takie rozwiązania wejdą w życie.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Macieja Pieczyńskiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także