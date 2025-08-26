Socjal dla obcokrajowców zalogowanych w ZUS? Będzie nowy projekt w reakcji na weto

W środę odbędzie się Rada Gabinetowa. Zgodnie z procedurą naradę zwołał prezydent Karol Nawrocki. Wśród uczestników będzie premier Donald Tusk. Przedmiotem spotkania będą przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz sprawami ustrojowymi i rozwojowymi.

Będzie wystąpienie prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska na jutrzejszej Radzie Gabinetowej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w KPRM rzecznik rządu przekazał informacje na temat prac rządu.

– Oczywiście premier wraz z rządem w posiedzeniu Rady Gabinetowej będą jutro uczestniczyć. Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o Kancelarii Premiera, z Kancelarią Prezydenta – powiedział Adam Szłapka.

– Wczoraj jeszcze Kancelaria Prezydenta dopytywała, czy pan premier w tej części pierwszej będzie zabierał głos. Potwierdziliśmy, także zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My potwierdziliśmy, że pan premier też zabierze głos, zgodnie z tradycją – zapowiedział rzecznik rządu.

Socjal dla obywateli Ukrainy. Szłapka zapowiada szybkie rządowe prace nad nowym projektem

W trakcie konferencji pojawił się temat ustaw zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest wśród nich ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Wokół tej sprawy na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa. Część środowiska jest oburzona, że Nawrocki chce ukrócenia socjalu i przywilejów dla Ukraińców.

– My do następnego posiedzenia Sejmu, do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustawy, która będzie wszystkie te kwestie regulowała, bo mamy tutaj do czynienia potencjalnie z chaosem, do którego takiego weto może doprowadzić, dlatego z całą pewnością rząd przygotuje kolejne propozycje rozwiązań, które nas uchronią przed tym chaosem, które może generował to weto – powiedział Szłapka.

"Bycie zalogowanym w systemie ZUS"

Szłapka zdradził zarys koncepcji. – Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestię świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców […] i nie tylko świadczenia 800 plus, tylko wszystkie te, które są potencjalnie możliwe do wypłacenia – i powiąże je z pracą czy z kwestią bycia zalogowanym w systemie ZUS, który jest wprost związany z pracą. To rozwiązanie już jest przygotowywane – powiedział.

– Oczywiście ta ustawa, która została zawetowana, to jest kompleksowe rozwiązanie dotyczące statusu ochrony. Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie. Ale ono równolegle pójdzie z bardzo poważną regulacją dotyczącą kwestii uregulowania świadczeń społecznych wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Czyli rozwiązanie szersze niż to, o którym mówił pan prezydent – wskazał.

Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się w środę o godz. 9:00.

