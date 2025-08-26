Absurdalny wpis wicepremiera. "Już myślą jak się zgodzić na odbudowę Nord Stream"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zdaniem głowy państwa, propozycja rządu nie dokonuje korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. – Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – oświadczył Nawrocki.

Decyzja prezydenta wywołała oburzenie wśród polityków koalicji rządzącej. "Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent" – ocenił w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski znów uderza w Nawrockiego

We wtorek polityk Nowej Lewicy postanowił jeszcze raz odnieść się do decyzji Nawrockiego. Jak stwierdził, w Rosji cieszą się z postawy prezydenta, blokującej wsparcie Ukrainy. "Pod postami Kancelarii setki rosyjskich trolli biją brawo i próbują zniechęcać Polskę do pomocy walczącej o niepodległość Ukrainie. Chwalą, że Polska zmienia postawę wobec sąsiada, a Putin zyskał nowego sojusznika w Europie! Co za upokorzenie dla dotychczasowej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy, który z odwagą i honorem stawał po właściwej stronie" – napisał Gawkowski na platformie X.

"A w Pałacu Prezydenckim już pewnie myślą jak się zgodzić na odbudowę i uruchomienie gazociągów Nord Stream! Długo nie czekaliśmy na działania nowego Prezydenta wspierające rosyjski imperializm. Ale Polska nigdy nie dołączy do osi zła, bez względu na to jak bardzo starał się o to będzie Karol Nawrocki i jego zaślepione nienawiścią otoczenie" – grzmiał wicepremier.

