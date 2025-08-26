Sikorski przypomniał wpis Andruszkiewicza z 2022 r. "Tanie manipulacje"

Na platformie X Radosław Sikorski przypomniał wpis Adama Andruszkiewicza z 17 marca 2022 r., a więc po kilku tygodniach od rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. "Szczucie na uciekające przed bombami kobiety i dzieci z Ukrainy, za rzekome »przywileje« – jest nie tylko kłamliwe i żałosne politycznie, ale również antychrześcijańskie, antypolskie i prorosyjskie. Zejdźcie z tej drogi, bo doprowadzicie do tragedii i okryjecie się hańbą" – pisał wówczas polityk PiS.

"Co racja, to racja" – skomentował we wtorek (26 sierpnia) minister spraw zagranicznych. "Ostatnie dni pokazują, że stać was jedynie na tanie manipulacje. To wpis z marca 2022 r. kiedy Rosja nacierała na Kijów, a przybywający do Polski uchodźcy nie mieli często żadnych perspektyw. Minęły 3 lata i to wystarczający czas, by zacząć ograniczać ówczesne prawo skonstruowane pod zupełnie inną sytuację. W przeciwieństwie do was, my będziemy realizować program, jaki Prezydent Nawrocki obiecywał Polakom w kampanii. Poczytajcie swoje wpisy nie sprzed ponad 3 lat, ale sprzed 3 miesięcy. PS. Jak tam opowieści o rzekomym »rozbiorze Ukrainy«?" – odpowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Sikorski kontra Andruszkiewicz

Na tym jednak nie koniec. "Putin nadal naciera na Ukrainę i nadal marzy o jej rozbiorze. Nie idźcie Panowie w logikę Zaolzia, czyli zawziętej wrogości wobec nieszczęścia sąsiada. To była najgłupsza decyzja w historii polskiej polityki zagranicznej, za którą Czechów przeprosił prezydent Lech Kaczyński" – stwierdził Sikorski.

"Kiedy nastąpiła zmiana stanowiska Waszego rządu? Bo zdaje się, że jeszcze w tym roku premier sam postulował ograniczenia w świadczeniach dla gości z Ukrainy" – odparł Andruszkiewicz.

Weto prezydenta Nawrockiego

Od poniedziałku trwa dyskusja na temat weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Decyzja głowy państwa oznacza, że tylko do końca września Polska będzie opłacać abonament za użytkowany przez Kijów system dostępu do internetu Starlink. Wiadomo, że trwają już konsultacje polsko-ukraińskie w tej sprawie.

