Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Jest data

W czwartek w Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

"W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!" – napisał Tusk na platformie X po zakończeniu spotkania.

Prezydent wyznaczył termin Rady Gabinetowej

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział dziennikarzom, że w trakcie spotkania Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

– Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia. Będzie dotyczyć przede wszystkim spraw związanych ze stanem finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych – powiedział Szefernaker.

Doprecyzował, że chodzi m.in. o inicjatywy prezydenta skierowane do Sejmu. Dodał, że oficjalne zaproszenie na Radę Gabinetową zostanie wystosowane w przyszłym tygodniu.

Nawrocki zaprosił Tuska

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.

Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

