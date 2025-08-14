Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Jest data

W czwartek w Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.
"W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!" – napisał Tusk na platformie X po zakończeniu spotkania.
Prezydent wyznaczył termin Rady Gabinetowej
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział dziennikarzom, że w trakcie spotkania Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.
– Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia. Będzie dotyczyć przede wszystkim spraw związanych ze stanem finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych – powiedział Szefernaker.
Doprecyzował, że chodzi m.in. o inicjatywy prezydenta skierowane do Sejmu. Dodał, że oficjalne zaproszenie na Radę Gabinetową zostanie wystosowane w przyszłym tygodniu.
Nawrocki zaprosił Tuska
O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu.
– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.
– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.
– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.
Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.
