Kulisy spotkania Nawrockiego z Tuskiem. "Prezydent przedstawił zasady…"

W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że spotkanie dotyczyło głównie kwestii bezpieczeństwa.

– Spotkanie przede wszystkim dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dziś dla Polaków. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja, prerogatywy prezydenta jasno wskazuje – prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym między innymi była ta rozmowa – mówił Szefernaker na briefingu prasowym.

Będzie Rada Gabinetowa. Nawrocki poinformował Tuska o terminie

Paweł Szefernaker powiedział na briefingu prasowym, że w trakcie spotkania Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

Posiedzenie odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi – mówił Szefernaker.

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.

Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

