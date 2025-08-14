Kulisy spotkania Nawrockiego z Tuskiem. "Prezydent przedstawił zasady…"
Udostępnij3 Skomentuj
Opinie

Kulisy spotkania Nawrockiego z Tuskiem. "Prezydent przedstawił zasady…"

Dodano: 
Karol Nawrocki, prezydent RP
Karol Nawrocki, prezydent RP Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Spotkanie premiera Tuska z prezydentem Nawrockim dotyczyło kwestii międzynarodowych – przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker na briefingu prasowym.

W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że spotkanie dotyczyło głównie kwestii bezpieczeństwa.

– Spotkanie przede wszystkim dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dziś dla Polaków. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja, prerogatywy prezydenta jasno wskazuje – prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym między innymi była ta rozmowa – mówił Szefernaker na briefingu prasowym.

Będzie Rada Gabinetowa. Nawrocki poinformował Tuska o terminie

Paweł Szefernaker powiedział na briefingu prasowym, że w trakcie spotkania Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

Posiedzenie odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi – mówił Szefernaker.

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.

Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

Czytaj też:
Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Premiera czekała przykra niespodziankaCzytaj też:
Tusk po spotkaniu z Nawrockim: W jednym byliśmy zgodni w stu procentach

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: 300polityka.pl
Czytaj także