Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Premiera czekała przykra niespodzianka

Kilka minut po godzinie 12 rozpoczęło się zapowiadane spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Głowa państwa wielokrotnie wcześniej zwracała uwagę, że po objęciu urzędu nowy rząd premier nie podjął z nim żadnego kontaktu. Premier nie wystosował też do tej pory oficjalnych gratulacji.

Nawrocki kazał na siebie czekać. Wszystko nagrały kamery

Tusk przybył do Pałacu Prezydenckiego o umówionej porze, jednak prezydent nie powitał go przed wejściem. Zgodnie z obowiązującymi zasadami protokołu dyplomatycznego taki gest stosuje się jedynie wobec zagranicznych przywódców. Premier został skierowany do pustej sali, gdzie czekał na gospodarza. Obecne na miejscu kamery TVP Info uchwyciły m.in. moment, gdy zniecierpliwiony Tusk zerka na zegarek.

Na nagraniu widać, że przez około dwie minuty premier chodził w pobliżu stołu, a następnie usiadł. Prezydent dołączył do spotkania kilka minut po ustalonej godzinie.

Trump w ostatniej chwili odwołał udział Tuska w rozmowie

Jeszcze we wtorek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, jego rzecznik Adam Szłapka zapowiedział, że Donald Tusk weźmie udział w zapowiedzianej na środę rozmowie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami. Ostatecznie Tusk uczestniczył w oddzielnym spotkaniu, zaś do najważniejszych rozmów zaproszono prezydenta Karola Nawrockiego.

– Wczoraj [tzn. we wtorek – red.] tuż przed północą otrzymaliśmy informację, także nasi partnerzy europejscy, że strona amerykańska wolałaby, żeby w relacji z prezydentem Trumpem z polskiej strony reprezentantem był prezydent – powiedział Donald Tusk.

Premier wyjaśnił w rozmowie z mediami, że politycy Tomczyk i Szłapka, którzy przekazali informację o jego udziale w spotkaniu z prezydentem Trumpem, nie wprowadzili opinii publicznej w błąd. Podkreślił także, że informacja o tym, iż prezydent Stanów Zjednoczonych uznaje w Polsce za swojego partnera prezydenta, jest powszechnie znana i akceptowana oraz wynika z wieloletniej tradycji dyplomatycznej.

