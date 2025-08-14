Tusk po spotkaniu z Nawrockim: W jednym byliśmy zgodni w stu procentach

W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

Po spotkaniu Tusk napisał na platformie X: "W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!".

Będzie Rada Gabinetowa. Nawrocki poinformował Tuska o terminie

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział na briefingu prasowym, że w trakcie spotkania Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

Posiedzenie odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi – mówił Szefernaker.

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.

Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

Sytuacja na granicy z Niemcami

Wcześniej Karol Nawrocki zapowiadał, że po zaprzysiężeniu zwoła Radę Gabinetową w sprawie sytuacji na granicy z Niemcami. Podkreślał, że będzie chciał poznać wszelkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów. – Sytuacja w moim uznaniu jest dramatyczna, nie będę wobec niej obojętny – oświadczył.

Komentując w czerwcu działalność patroli obywatelskich na polsko-niemieckiej granicy, Nawrocki podziękował osobom biorącym udział w takich akcjach, w tym także Robertowi Bąkiewiczowi, który powołał do życia Ruch Obrony Granic (ROB) przed masową migracją do Polski.

