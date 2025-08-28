Prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, chcąc delikatnie ograniczyć obcokrajowcom świadczenia socjalne. Mianowicie chodzi jedynie o osoby niepracujące. Mimo to na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa. Prezydent argumentował m.in., że wobec sytuacji budżetowej, w tym olbrzymiego deficytu, należy rozpocząć ukrócanie rozdawania socjalu i przywilejów (bezpłatna służba zdrowia) dla obywateli obcych państw w Polsce.

Na kanale "Historia realna" Piotra Zychowicza Zbigniew Parafianowicz zwrócił uwagę na szereg kolejnych argumentów. Dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" zajmujący się wojskowością i polityką, autor książek o tej tematyce, m.in. "Polska na wojnie" powiedział, że obywatele Ukrainy w ogóle nie powinny dostawać w Polsce 800 plus.

Weto. Prezydent Nawrocki nie zrobił nic nadzwyczajnego

Parafianowicz przypomniał, że w Europie debata o zakresie finansowania obywateli Ukrainy trwa od dawna i to, co zrobił polski prezydent, nie jest niczym nadzwyczajnym. – Co do zasady sam pomysł Nawrockiego przyjrzenia się temu, co dostarczamy Ukraińcom i w jakich kwotach, jest jak najbardziej zasadny, który jest realizowany zbyt późno – powiedział. Zwrócił uwagę, że niepotrzebnie wszystko, co dotyczy Ukraińców zamieszczono w jednym akcie prawnym.

– Prezydent postanowił zablokować dostarczanie 800 plus osobom, które nie pracują. To jest bardzo zachowawcze rozwiązanie. Debata, czy i ile dawać pieniędzy ukraińskim uchodźcom, czy osobom, które przebywają na terenie państw UE, już od dawna trwa w Niemczech, czy w Holandii. We Włoszech w zasadzie nie istnieją żadne świadczenia pieniężne dla Ukraińców tam przebywających – zaznaczył.

Parafianowicz: Ukraińcy w ogóle nie powinni dostawać 800 plus

– Ja nie pojmuję, w czym jest problem z 800 plus. Składamy się, płacąc podatki i dostajemy jakieś świadczenia od państwa. To Platforma Obywatelska, Trzaskowski i Tusk mówili, że skasują 800 plus dla niepracujących Ukraińców, którzy się nie składają, a dzisiaj obóz rządzący tłucze w prezydenta, że realizuje ich własny postulat. To jest kwintesencja polskiej polityki – powiedział Zychowicz.

Parafianowicz w pełni podzielił tę optykę. – Moim zdaniem rozwiązanie, które zaproponował Nawrocki, jest raptem niewielkim krokiem do tego, żeby to wahadło, które wychyliło się w niewłaściwą stronę, jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców w Polsce, powróciło na swoje miejsce. Świadczenie 800 plus jest przewidziane dla obywateli polskich. Polskie władze mają obowiązki polskie, a nie obowiązki ukraińskie. Moim zdaniem to świadczenie nie powinno być dostarczane Ukraińcom w ogóle, a nie tylko Ukraińcom niepracującym – powiedział.

