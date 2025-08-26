Prezydent chce ograniczyć socjal dla Ukraińców. Jest głos Brukseli

Wśród ustaw zawetowanych przez prezydenta jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie finansowania świadczeń dla Ukraińców w Polsce, domagając się m.in. uzależnienia dostępu do opieki zdrowotnej od składek i ograniczenia świadczenia socjalnego 800 plus do pracujących Ukraińców. Prezydent zadeklarował, że wobec sytuacji budżetowej należy rozpocząć ukrócania socjalu i przywilejów dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wokół tej sprawy na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa.

Podstawa prawna ochrony obywateli Ukrainy – specjalna dyrektywa UE

Odnosząc się do decyzji polskiego prezydenta rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert przypomniał, że w związku z wojną na Ukrainie państwa członkowskie Unii podjęły w lipcu decyzję o przedłużeniu obowiązywania dyrektywy o ochronie tymczasowej dla Ukraińców na terenie UE do marca 2027 roku.

Specjalny mechanizm gwarantujący wsparcie Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną na terytorium UE został po raz pierwszy uruchomiony po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. Wg. podawanych danych korzysta z niego w całej Unii około 4 mln Ukraińców. Ochrona tymczasowa dla Ukraińców jest regularnie przedłużana przez państwa członkowskie.

Prezydent chce ograniczenia socjalu dla Ukraińców. KE zabrała głos

Lammert przypomniał jednocześnie, że zakres świadczeń socjalnych i rodzinnych dla obywateli ukraińskich ustalają poszczególne państwa członkowskie.

– Zasadniczo, zgodnie z dyrektywą, jeśli beneficjenci sami nie dysponują wystarczającymi środkami, to państwa członkowskie muszą im zapewnić niezbędną pomoc w zakresie opieki społecznej, opieki medycznej i środków do życia – podkreślił rzecznik KE. – Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony nie przewiduje jednak kwoty ani minimalnego progu pomocy społecznej. Jej wysokość pozostaje w gestii państw członkowskich – zaznaczy unijny rzecznik.

Ochrona tymczasowa Unii Europejskiej gwarantuje osobom nią objętym prawo do pobytu we wszystkich państwach Unii, a także dostęp do rynku pracy i mieszkania, pomoc medyczną, pomoc socjalną i dostęp do edukacji dla dzieci.

