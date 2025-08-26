Śliwka przypomina: Kosiniak chciał ograniczyć 800 plus polskim rodzinom

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że działania głowy państwa "można podciągnąć pod liberum veto". – Takie pieniactwo, rozrabianie i szlachecka wolność, która przerodziła się w upadek państwa polskiego – stwierdził.

– Gdyby ta destrukcja dotyczyła tylko świadczenia 800 plus, to znacie moje krytyczne zdanie na ten temat. Wiecie, co myślę o młodych Ukraińcach jeżdżących u nas drogimi samochodami zamiast bronić kraju. Tak samo mówiłem o tym, że bez ekshumacji na Wołyniu, rozliczenia się z tego ludobójstwa, nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak samo jasno wyrażałem sprzeciw, gdy dobre imię Polski było deptane albo, gdy chciano gloryfikować Banderę. Ale negowanie wsparcia dla walczącej Ukrainy jest wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa polskiego – powiedział lider ludowców.

– Ta sprawa nie dotyczy 800 plus, żeby była jasność. Ta sprawa dotyczy bezpieczeństwa Polski. 800 plus jest bardzo małym wycinkiem tej ustawy – podkreślił.

Śliwka: Warto o tym pamiętać

"PSL – wierni pomocnicy Tuska – atakują prezydenta Karola Nawrocki za WETO do tzw. ustawy »ukraińskiej«. Warto pamiętać, że jeszcze kilka dni temu Kosiniak-Kamysz chciał ograniczyć 800 plus… polskim rodzinom. Kurtyna" – napisał we wtorek na platformie X poseł PiS Andrzej Śliwka.

Pod koniec lipca Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował, by 800 plus było wypłacane tylko na te dzieci, których rodzice pracują. – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – oświadczył lider PSL w czasie obchodów 130-lecia ruchu ludowego w Rzeszowie.

