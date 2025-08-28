Polacy zdecydowanie popierają weto prezydenta wobec socjalu dla Ukraińców

Wśród ustaw zawetowanych przez prezydenta jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie finansowania świadczeń dla Ukraińców w Polsce, domagając się m.in. uzależnienia dostępu do opieki zdrowotnej od składek i ograniczenia świadczenia socjalnego 800 plus do pracujących Ukraińców.

Prezydent zadeklarował, że wobec sytuacji budżetowej należy rozpocząć ukrócanie socjalu i przywilejów dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wokół tej sprawy na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa.

Ankietowani przeciwko 800 plus dla niepracujących Ukraińców

Z badania SW Research dla Onetu wynika, że większość Polaków popiera weto prezydenta Nawrockiego.

Pracownia zadała pytanie: "Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?".

Wyniki są jasne. Odpowiedź "tak" wybrało 59,8 proc. uczestników sondażu. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany – to 25,4 proc. Pozostałe 14,7 proc. ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Nieco większe uznanie dla decyzji Karola Nawrockiego jest wśród mężczyzn (63,4 proc.) niż kobiet (56,5 proc.). Sondaż pokazuje również, że weto zyskało największe poparcie w grupie wiekowej 25-34 lata (73,5 proc. z nich), a nieco mniejsze wśród osób powyżej 50. roku życia (50,1 proc. z nich).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

