Egzekucja wolności słowa

Radykał z mikrofonem, ale bez wrogości – głównie z sokratejską metodą debaty, czyli doprowadzaniem interlokutora pytaniami do jawnej absurdalności poglądów tego, kto wstępował z nim w spór. Dzięki temu, że ze swoimi formatami dyskursu wchodził do jaskini smoka, czyli na kampusy amerykańskich uczelni, można było się nie tyle dowiedzieć o racji jego niewątpliwie konserwatywnych poglądów, ile bardziej o ideologii „woke”, z którą się konfrontował.