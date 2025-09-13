Egzekucja wolności słowa
Opinie
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Egzekucja wolności słowa

Dodano: 
Charlie Kirk
Charlie Kirk Źródło: PAP
DEKAMERONKI | Oglądałem jego spotkania od dawna. Młody facet w namiocie naprzeciw wrogiego tłumu.

Radykał z mikrofonem, ale bez wrogości – głównie z sokratejską metodą debaty, czyli doprowadzaniem interlokutora pytaniami do jawnej absurdalności poglądów tego, kto wstępował z nim w spór. Dzięki temu, że ze swoimi formatami dyskursu wchodził do jaskini smoka, czyli na kampusy amerykańskich uczelni, można było się nie tyle dowiedzieć o racji jego niewątpliwie konserwatywnych poglądów, ile bardziej o ideologii „woke”, z którą się konfrontował.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

