Przebudzenie z ogonkiem
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Przebudzenie z ogonkiem

Dodano: 
Kot syjamski. Zdj. ilustracyjne
Kot syjamski. Zdj. ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons / Alexandr frolov, CC BY-SA 4.0
SPODE ŁBA | Zdumiewający artykuł ukazał się niedawno na łamach „Gazety Wyborczej”.

Został on zatytułowany „Jestem lisem, tak jak jestem Polakiem. A to jest mój ogon”. Tekst opisuje „therianizm” – „zjawisko, które pojawiło się w Polsce stosunkowo niedawno. W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii jest znane od dawna”. Dalej zaś czytamy: „Therianie to osoby, które identyfikują się jako zwierzęta. Wierzą, że posiadają z nimi duchową lub psychiczną więź. Często żyją ze świadomością, że były zwierzętami w poprzednim wcieleniu.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

