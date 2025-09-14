Przebudzenie z ogonkiem

Został on zatytułowany „Jestem lisem, tak jak jestem Polakiem. A to jest mój ogon”. Tekst opisuje „therianizm” – „zjawisko, które pojawiło się w Polsce stosunkowo niedawno. W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii jest znane od dawna”. Dalej zaś czytamy: „Therianie to osoby, które identyfikują się jako zwierzęta. Wierzą, że posiadają z nimi duchową lub psychiczną więź. Często żyją ze świadomością, że były zwierzętami w poprzednim wcieleniu.