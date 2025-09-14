Swojska dekada

Tomasz Lada nagrał wypowiedzi rozmaitych bohaterów tamtych lat i z ich wspomnień skonstruował historię mówioną.

Dowiecie się więc, kto pierwszy przypomniał sobie, że jest taka dziewczyna jak Kayah, czemu żal zespołu Latawce, ile pieniędzy włożono w De Su, dlaczego nie do końca wypalił projekt pierwszego polskiego boysbandu Just 5, skąd bardziej popowe brzmienie płyty T.Love „I Love You”, jak wyglądała histeria fanów wokół grupy Hey itd. Streścić się nie da, trzeba przeczytać, przenosząc się jednocześnie we wspomnieniach do czasów, gdy osobnicy gadający w radiu między piosenkami nie byli już „prezenterami” (jak głosiła nomenklatura Polskiego Radia), ale na miano „didżejów” też w pełni nie zasługiwali.