Zaskakująca propozycja Ziobry dla Morawieckiego. Bosak skomentował sprawę

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji napisał na platformie X, że "Zbigniew Ziobro proponuję debatę Mateuszowi Morawieckiemu o kulisach fundamentalnych decyzji programowych rządu PiS, które jako Konfederacja bardzo negatywnie ocenialiśmy. To krok w dobrym kierunku" – stwierdził.

Krzysztof Bosak podkreślił, że "z błędów i porażek poprzedniego rządu MUSZĄ zostać wyciągnięte wnioski, tak by nigdy ich nie powtórzyć”. “A Polacy mają prawo wiedzieć co tak naprawdę się stało" – dodał wicemarszałek Sejmu.

twitter

Morawiecki w Kanale Zero skrytykował Ziobrę

W ostatnim wywiadzie w Kanale Zero Krzysztof Stanowski zapytał Mateusza Morawieckiego "jak długo rządziłby PiS gdyby nie Zbigniew Ziobro?".

Mateusz Morawiecki odpowiedział, że był "w sporze zasadniczym". – Z mojego punktu widzenia te spory były niepotrzebne. Na pewno nie przyczyniło się to do poprawy naszych notowań. Jakby było, gdyby ktoś inny zawiadywał tym resortem, nie wiem. Miałem żal, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie idzie, tak jakby mogła iść. Cyfryzacja dopiero pod koniec i nie tak bardzo. W Ministerstwie Zdrowia 10 razy bardziej skomplikowane procesy. Wszystko dowiezione. A tutaj przyziemne sprawy: ile trwa rozprawa sądowa, co uprościć. Nie widziałem postępu – powiedział były premier.

Ziobro odpowiedział Morawieckiemu. Zaproponował debatę

W niedzielę we wpisie na platformie X do zarzutów stawianych przez Mateusza Morawieckiego odniósł się Zbigniew Ziobro. "Mateuszu, powiedziałeś, że byliśmy w głębokim sporze. To prawda" – przyznał.

twitter

"W przeciwieństwie do Ciebie nigdy nie zgadzałem się na Zielony Ład, w tym zaostrzenie pakietu klimatycznego, kastrację reform sądownictwa, mechanizm warunkowości – czyli mechanizm szantażu wobec Polski. Nie zgadzałem się też na KPO z unijnymi podatkami i 'kamieniami u szyi' naszej gospodarki. Wielokrotnie przestrzegałem Cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli. Zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwa. Dziś nagle odcinasz się od polityki, którą sam jako premier forsowałeś, a winę za porażkę wyborczą znów próbujesz zrzucać na mnie i Suwerenną Polskę" – napisał były minister sprawiedliwości.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry Mateusz Morawiecki czyni to samo kolejny już raz. "Jako historyk wiesz, że w cywilizowanym świecie odpowiedzialność za porażkę bierze premier – tym bardziej, że to Ty byłeś twarzą kampanii, nadałeś jej kierunek, wizję i treść. Skoro wciąż wracasz do przyczyn utraty władzy i odpowiedzialność zrzucasz na innych, jestem gotów na publiczną debatę z Tobą o przeszłości i przyszłości. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego cały obóz prawicy stoi bowiem przed wielką szansą przywrócenia w Polsce prawa i sprawiedliwości. Warunkiem jest jednak wyciągnięcie merytorycznych i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy. Po bandyckich rządach Tuska, który pcha Polskę w stronę greckiej katastrofy i bankructwa, demoluje państwo oraz prowadzi do totalnej anarchii w sądach, naszym znakiem firmowym musi być najwyższa jakość rządzenia” – dodał.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że "choć choroba sprawiła, że dotąd unikał dłuższych dyskusji, jeśli uważasz, że publiczna rozmowa o przyczynach porażki Zjednoczonej Prawicy i przyszłości Polski jest potrzebna – to jest gotów debatować z Tobą w miejscu, które wspólnie ustalimy".

Czytaj też:

Będzie debata Morawiecki-Ziobro? Jest propozycja od stacji TVCzytaj też:

Morawiecki powiedział o konflikcie z Ziobrą. Dostał odpowiedź