Dwie maski Melpomeny

„Macki miłości” wystawione na scenie przy ulicy Mokotowskiej 13 żenują poziomem scenariusza. Błahy i naiwny tekst kryminalnej farsy drewnianego pióra Wojciecha Zimińskiego lokuję w – jak mawiają hydrolodzy – dolnej strefie stanów niskich. Obcujemy z kabaretową karykaturą, wywołującą bardziej rechot niźli śmiech. Miałkość tekstową maskuje fachowa reżyseria Wojciecha Malajkata, wzmocniona przyzwoitym aktorstwem. Scenografia oraz kostiumy wpadają w oko. Zaś zaserwowane w nowych, pomysłowych aranżacjach evergreeny krajowej muzyki rozrywkowej, zdyskontowane pastiszowo przez obsadę złożoną nie tylko z profesjonalistów, lecz także personel jednej ze stołecznych stacji radiowych (celebrującej tym sposobem swoje piąte urodziny) powodują, iż tą groteskową narrację kryminalno-obyczajową da się jakoś oglądać. Niemniej to zdecydowanie zbyt mało, aby widowisko pozostało w pamięci.

Przez pryzmat zerkania na cyferblat zapamiętamy głównie „Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów”. Adaptację zawodząca dramaturgicznie (Roman Pawłowski-Felberg!). Huczną premierę przedstawienia zaprezentowanego na deskach sędziwego przybytku z ulicy Karasia 2 wieńczył, zwyczajowy w podobnych okolicznościach, bankiet. I dobrze, ponieważ po blisko 4 (czterech) godzinach spędzonych w fotelu żołądek widza zaczyna się domagać swoich praw. Zestaw wykwintnych tartinek oraz słodkości – o winie (czy zgodnie z „lokalizacją” sztuki hiszpańskim?) nie wspominając – zapewne poprawiły humory publiczności. Wyczerpanej, by nie rzec znużonej, odbiorem emblematycznego dzieła Jana Patockiego. Interpretacji silnie uwspółcześnionej, ale też odwołującej się do czasów biblijnych. Pełnej mistyki, tajemniczej, niejednoznacznej, wywołującej refleksje. Skądinąd rozmaite, również na temat kondycji teraźniejszej Melpomeny. Coraz częściej epatującej ekshibicjonizmem. Dosłownie, damski oraz – czyżby zgodnie z nagminnie propagowanym parytetem płci? – męski akt widzimy na scenie. Do pasa obnaża się i dyrektor placówki, grający aż cztery role w tym monumentalnym, dekoracyjnie jedynie, spektaklu autorstwa Grzegorza Jarzyny. Słynącego z – powiedzmy eufemistycznie – oryginalnego odczytywania klasyki literackiej. O czym dobitnie przekonał i tym razem.