Zwrot w sprawie Ustronianki. Kaufland wycofuje kontrowersyjne butelki 3001 ml

Decyzja to reakcja na falę krytyki, jaka wybuchła po tym, jak internauci zauważyli, że nietypowy rozmiar opakowania pozwala ominąć nowy system kaucyjny.

"Pojawienie się oferty było błędem"

"Pojawienie się tej oferty było błędem, a nie elementem naszej strategii. Nie chcemy w żaden sposób podważać proekologicznych rozwiązań" – podkreśliła sieć w oświadczeniu dla Interii Biznes. Dodano, że sprzedaż produktu była marginalna, ale jeśli choć w niewielkim stopniu mogła podważać sens systemu kaucyjnego, jest sprzeczna z wartościami firmy.

Producent wody, Ustronianka, zaznaczył, że butelka 3,001 l jest w ofercie od ponad 20 lat i nie została wprowadzona, by omijać przepisy. "To jedna z wielu pojemności – od 0,33 l do 18,9 l – wybierana przez osoby preferujące większe opakowania" – poinformowano.

"Omijanie systemu kaucyjnego"

Sprawa wywołała burzę w sieci po akcji byłego krakowskiego radnego Łukasza Wantucha, który w jednym z krakowskich sklepów nakleił na butelki własne etykiety krytykujące omijanie systemu kaucyjnego i wezwał do bojkotu marki. Jego nagranie obejrzało ponad milion osób. O sprawie informował wczoraj także Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który zamieścił w środę na platformie X mocny wpis, w który, skrytykował strategię sieci sklepów. Jego zdaniem Kaufland stosuje "czyste antypolskie cwaniactwo".

"Wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo. Wstyd też dla niemieckiego korpo Kaufland, które w Polsce promuje takie patologie. Ciekawe, czy tak samo robią u siebie w kraju" – napisał wiceminister Szyszko.

Od 1 października w Polsce działa system kaucyjny obejmujący plastikowe butelki do 3 l i puszki do 1 l. Kaucja wynosi 50 gr i można ją odzyskać w sklepach bez paragonu. Celem programu jest poprawa recyklingu i ograniczenie ilości odpadów.