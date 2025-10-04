Zamknij mordę dla własnego dobra
  • Cezary KrysztopaAutor:Cezary Krysztopa

Zamknij mordę dla własnego dobra

Rysunek Cezarego Krysztopy dla DoRzeczy.pl
Niech mi ktoś pokaże który totalitarny system nie był wprowadzany "dla naszego dobra”.

Czy to był socjalizm czerwony, socjalizm brunatny, czy jakikolwiek inny, każdy miał na mordzie wzniosłe hasła bardziej, lub mniej powszechnej szczęśliwości. Tak jest również w przypadku socjalizmu brukselskiego (czyli, co za niespodzianka, znów niemieckiego).

Cenzura korporacyjna

Każdy o mniej lub bardziej konserwatywnych poglądach, a obecny w sieci lata temu, zetknął się z korporacyjną cenzurą Facebooka, Twittera, Google, czy YouTube. Znikające treści, masowo znikające całe profile, shadow bany i oczywiste poczucie nierównych szans. Kiedy ktoś był lewackim aktywistą, miał szansę na ogromne zasięgi, a kiedy usiłował się jakkolwiek przeciwstawić oficjalnej linii poprawności politycznej, mógł sobie w najlepszym razie coś tam klepać na boku dla ograniczonej liczby odbiorców.

