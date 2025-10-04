Zamknij mordę dla własnego dobra

Czy to był socjalizm czerwony, socjalizm brunatny, czy jakikolwiek inny, każdy miał na mordzie wzniosłe hasła bardziej, lub mniej powszechnej szczęśliwości. Tak jest również w przypadku socjalizmu brukselskiego (czyli, co za niespodzianka, znów niemieckiego).

Cenzura korporacyjna

Każdy o mniej lub bardziej konserwatywnych poglądach, a obecny w sieci lata temu, zetknął się z korporacyjną cenzurą Facebooka, Twittera, Google, czy YouTube. Znikające treści, masowo znikające całe profile, shadow bany i oczywiste poczucie nierównych szans. Kiedy ktoś był lewackim aktywistą, miał szansę na ogromne zasięgi, a kiedy usiłował się jakkolwiek przeciwstawić oficjalnej linii poprawności politycznej, mógł sobie w najlepszym razie coś tam klepać na boku dla ograniczonej liczby odbiorców.