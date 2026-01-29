Co się stało z Kadyrowem? Złożył wizytę u Putina

Jak podają media, Kadyrow zmaga się z martwicą trzustki oraz niewydolnością nerek. Nie przeszkodziło mu to jednak, by w czwartek pojawić się w siedzibie rosyjskich władz w Moskwie. Przywódca Czeczenii zabrał głos na temat rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Jego wypowiedź zarejestrowała kamera, a nagranie zostało opublikowane w mediach.

Kadyrow: Jestem przeciwny negocjacjom z Ukrainą

Zdaniem Kadyrowa, "wojna musi się zakończyć". – Negocjacje po tym wszystkim... Jestem im przeciwny – powiedział przywódca Czeczenii, jednocześnie doradzając ukraińskim władzom, by "zgodziły się na wszystkie warunki Moskwy".

Sojusznik Władimira Putina zapytany o to, jaki może być wynik rozmów pokojowych między przedstawicielami Kijowa i Moskwy w Abu Dabi, zaplanowanych na 1 listopada, odpowiedział, że nie wie.

– Jestem za zakończeniem wojny. Jestem za całkowitym odzyskaniem Ukrainy – zaznaczył Ramzan Kadyrow.

Przywódca Czeczenii gotowy do wojny z Europą

Na początku grudnia ub. r. Władimir Putin wyraził gotowość Rosji do wojny z Europą. Na jego słowa z entuzjazmem zareagował czeczeński przywódca.

– Nie zamierzamy walczyć z Europą, mówiłem już o tym sto razy. Ale jeśli Europa zapragnie z nami walczyć i zacznie to robić, to jesteśmy gotowi choćby zaraz – zaznaczył rosyjski dyktator.

W reakcji na te słowa, Ramzan Kadyrow obwieścił w mediach społecznościowych, że kierowany przez niego region i podlegli mu żołnierze są gotowi na taką konfrontację, a jeśli tylko otrzyma rozkaz w sprawie wojny – podejmie walkę.

"Z pewnością nie będziemy się ociągać, Władimirze Władimirowiczu, czekamy na rozkaz! To wszystko skończy się bardzo szybko i ewidentnie będzie na niekorzyść tych, którzy postanowili rozpocząć wojnę z Rosją" – napisał Kadyrow.

"Mam jedno pytanie, Władimirze Władimirowiczu: jeśli to wszystko się zacznie, nie będziesz na nas zły, jeśli natychmiast dobrowolnie przeproszą, prawda?" – dodał czeczeński przywódca.

Czytaj też:

Kadyrow jest poważnie chory. Kreml szuka następcyCzytaj też:

"Będziemy się mścić". Kadyrow grozi Ukrainie