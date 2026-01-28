"Śliniący się imbecyl". Musk uderza w Sikorskiego

Minister Radosław Sikorski zamieścił we wtorek na portalu X wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do Elona Muska.

"Hej, ważniaku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do ataków na ukraińskie miasta?" – napisał polski dyplomata. Minister dodał, że "zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić marce".

Sikorski dołączył do swojego wpisu informacje opublikowane przez Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Z danych tych wynika, że Rosjanie coraz częściej sięgają po system Starlink, aby zwiększyć zasięg dronów wykorzystywanych do ataków.

Musk uderza w Sikorskiego

Miliarder nie pozostał dłużny polskiemu ministrowi. Komentując jego wpis Musk nie gryzł się w język nazywając Sikorskiego "śliniącym się imbecylem".

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej" – napisał właściciel platformy X.

Kolejna odsłona sporu

Wymiana zdań w sprawie Starlink to kolejny epizod sporu jaki toczą między sobą Sikorski i Musk. Na początku grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska nałożyła karę 120 milionów euro na platformę X. Wskazano na kilka powodów nałożenia sankcji. Zdaniem Muska i władz w Waszyngtonie mamy jednak do czynienia z próbą cenzury.

Przedsiębiorca napisał, że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, aby rządy mogły lepiej reprezentować swoich obywateli".

Na te słowa, także w swoim stylu, zareagował minister spraw zagranicznych Polski, wicepremier Radosław Sikorski.

"Leć na Marsa. Nie ma tam cenzury nazistowskich salutów" – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do rzekomego "salutu rzymskiego" właściciela X. Chodzi o występ Muska w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa.

