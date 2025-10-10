Z kamerą w celi głodu
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Z kamerą w celi głodu

Warszawa, 13.08.2025. Aktor Marcin Kwaśny (P) podczas uroczystej międzynarodowej premiery filmu „Triumf serca” w reżyserii Anthony'ego D'Ambrosio w Kinie Luna w Warszawie, 13 bm. (jm) PAP/Marcin Obara
NA PIERWSZY OGIEŃ II Reklam tego filmu nie widać na billboardach. Rzadko można przeczytać o nim w gazetach. W Warszawie film pt. „Triumf serca” pokazują raptem dwa kina.

Obraz nie wzbudził żadnego zainteresowania u szefów multipleksów. A przecież to poruszający zapis ostatnich dni życia św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zakonnika, więźnia Auschwitz, zamkniętego w jednej celi z dziewięcioma innymi więźniami skazanymi na śmierć głodową. Już sama postać reżysera, amerykańskiego Włocha – Anthony’ego D’Ambrosia (rocznik 1971) – powinna zaciekawiać. Był autorem filmów o historii punk rocka czy widowiska o brytyjskiej grupie The Clash: „Revolution rock”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

