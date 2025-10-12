Ryzykowne zakupy

Laleczki moje kochane, podbijamy lajwiczka, klikamy paluszeczkami, ja tu jestem dla was. Ale halo, moderacja, nie śpimy, bo zabiorę wam zniżki. Hejtery to sknery, zazdrosne szantrapy. Tapujemy, dziewczynki. Piękna sukienka prosto z Italii, przyleciała wczoraj biznes class. Jeszcze czuć zapach luksusu. Uwaga, Beata, zapisuj – pani „Pusia Wiesia 64” – tak, w tiktokowym skeczu, ze sprzedażowych transmisji na żywo kpiła obserwowana przez ponad 2 mln użytkowników twórczyni „mili0nerka”.