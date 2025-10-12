Zero nadchodzi

Środowiska, które umowa z Magdalenki uczyniła „grupą trzymającą debatę publiczną”, w ostatnich latach zmuszone są ciągle się cofać. Najpierw rozpanoszył się Internet – duże portale można było jeszcze utrzymać pod kontrolą tradycyjnymi metodami, ale pojawiły się też media społecznościowe, gdzie może wygłaszać swe nieuzgodnione za światłymi elitami opinie dosłownie każdy, byle kto, i – o zgrozo – okazało się, że wiele z tych opinii jest podzielanych szerzej niż nauczanie jaśnie oświeconych.