Zero nadchodzi

PŁYWANIE W KISIELU II Koncesja telewizyjna dla Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, przyznana w ostatnich dniach przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to prawdziwy cios dla lewicowo-liberalnego „salonu”.
Środowiska, które umowa z Magdalenki uczyniła „grupą trzymającą debatę publiczną”, w ostatnich latach zmuszone są ciągle się cofać. Najpierw rozpanoszył się Internet – duże portale można było jeszcze utrzymać pod kontrolą tradycyjnymi metodami, ale pojawiły się też media społecznościowe, gdzie może wygłaszać swe nieuzgodnione za światłymi elitami opinie dosłownie każdy, byle kto, i – o zgrozo – okazało się, że wiele z tych opinii jest podzielanych szerzej niż nauczanie jaśnie oświeconych.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.