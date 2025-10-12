Agent, przemytnik, pisarz

W wieku 18 lat został członkiem wspieranej przez II RP partii dążącej do stworzenia niepodległej Białorusi. Potem w szeregach Wojska Polskiego bronił Warszawy przed bolszewikami

Dwukrotnie już prezydent Karol Nawrocki zdążył zaistnieć, i to mocno, na polu literatury. Pierwszy raz, sięgając po utwory Jana Kochanowskiego w ramach Narodowego Czytania, akcji od 2012 r. promującej nie tyle literaturę, ile kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, i po raz drugi, angażując się w sprowadzenie z Wielkiej Brytanii do Polski szczątków Sergiusza Piaseckiego i uroczyste ich złożenie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.