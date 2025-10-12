PIP-a wie lepiej

Władzuchna wie na ten przykład, że prawie wszyscy pracujący na umowach cywilnoprawnych marzą tylko o jednym: aby móc te umowy zamienić na umowy o pracę i dzięki temu zarabiać na rękę znacznie mniej niż dotąd. Jednak źli janusze biznesu, ciemiężcy ludu pracującego miast i wsi, chcą nadal bezkarnie wyzyskiwać ów lud i dlatego w roli Robin Hoodów trzeba obsadzić inspektorów PIP-y (przepraszam, ale taki jest skrót od Państwowej Inspekcja Pracy).