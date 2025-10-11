Kreatywna bezczelność

Niedawno na łamach „Financial Times” niemiecka ekspertka Constanze Stelzenmüller napisała, że w grę może wchodzić 1 mld euro, potem 4 października, podczas konferencji w Senacie RP, o tej samej kwocie wspomniał były poseł SPD Markus Meckel. Przypomnę: raport z 2022 r. wycenia straty zadane Polsce przez Niemcy, na 6 bln 220 mld 609 mln zł (1,3 bln euro). W tej kwocie są straty osobowe, materialne, bankowe i ubezpieczeniowe, straty Skarbu Państwa oraz zniszczenia i rabunek dóbr kultury. Strat ludzkich, w tym wymordowania polskich elit, które zginęły w toku precyzyjnie zaplanowanej eksterminacji, nie da się wycenić.