Końskie nerwy

Narrację tę nazwaliśmy „Światem według Romana”, bo jesteśmy przekonani, że ma potencjał. Stop. Otóż Giertych Roman, syn Macieja, wnuk Jędrzeja, znany też opinii publicznej jako… (to pomińmy, bo procesowe), udzielił wywiadu, w którym rzekł był: „Ja jestem spokojny o wynik następnych wyborów. Przez najbliższe sześć lat ci panowie niech nie liczą, że wrócą do jakiejkolwiek władzy albo że się zmieni władza. Sądzę, że sukcesy gospodarcze ekipy Donalda Tuska są tak oczywiste dla każdego i ich sukcesy międzynarodowe, pozycja Polski, pozycja w G20 czy budowanie potężnej armii.