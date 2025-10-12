Prawda i nieprawda

Konkretne miejsce i konkretna wojna tracą znaczenie, bo pisarzowi udało się dotrzeć do samej istoty wojny jako doświadczenia. Nie jest to wojna polityków i generałów, wojna z przemówień i rozkazów, ani wojna narodów toczących starcia o racje historyczne, przetrwanie czy moralną przewagę. To wojna jednostki – człowieka postawionego w samym centrum zniszczenia, w sytuacji granicznej. Kto widział prawdziwą wojnę, zwykle nie chce o niej mówić, bo jak stwierdza O’Brien: „Przybyli tu czyści. Wpadli w gnój i potem już nic nie było takie samo […], niektórzy wychodzą z tego nietknięci, inni wcale nie wychodzą”.