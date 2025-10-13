Europoseł PiS ostrzega: Sprawdza się najczarniejszy scenariusz

Komisja Europejska zamierza rozszerzyć uwarunkowanie wypłaty państwom członkowskim funduszy unijnych w nowym budżecie UE – WRF – Wieloletnich Ramach Finansowych przestrzeganiem tzw. praworządności. Budżet jest przewidywany na okres siedmioletni. Formuła pieniądze za "praworządność" ma zostać rozszerzona na wszystkie fundusze UE.

KE chce rozszerzyć mechanizm warunkowości

Rzońca komentował plany brukselskiego kierownictwa dla Radia Wnet z Brukseli. – Sprawdza się niestety najbardziej czarny scenariusz zapowiadany przez ekspertów w ostatnich miesiącach. – Przez tzw. fundusz po pandemii New Generation Unia testowała poszczególne państwa i teraz chce ten mechanizm warunkowości, ten mechanizm związany z rzekomym brakiem praworządności w niektórych krajach nałożyć na wszystkie kraje Unii Europejskiej i na wszystkie pieniądze, które Unia Europejska będzie ze swojego budżetu wydawała – powiedział polityk.

Rzońca: Dyktat i budowa państwa europejskiego

Eurodeputowany zwrócił uwagę, że Komisja Europejska będzie mogła już całkowicie dowolnie przyznawać pieniądze europejskich podatników albo nie. – Będzie oceniała, czy w poszczególnych krajach są reformy takie, jak życzy sobie lewicowo-liberalny establishment Unii i to KE będzie stwierdzała: tych lubimy, tych nie lubimy, tym damy, tym nie damy – powiedział. – [...] Oznacza to dyktat Berlina, Paryża i Brukseli i jest to wypaczenie idei wspólnoty europejskiej polegającej na współpracy równych narodów i państw. Jest to budowanie państwa europejskiego – ocenił.

Rzońca przewiduje, że polski rząd nie stawi oporu przeciwko forsowanym przez Bruksele reformom. Jego zdaniem "wszyscy już tu wiedzą, że Komisja Europejska jako super rząd pod super niemieckim przywództwem po prostu urwała się demokracji europejskiej.

