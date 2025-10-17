Korwin-Mikke: Małżeństwo jest po to, żeby mieć dzieci

Wszyscy huzia na wielce czcigodnego posła Dobromira Sośnierza, który powiedział, nie po raz pierwszy zresztą, że dlaczego ta lewica to popiera homoseksualizm a zwalcza trójkąty? Na co wielce czcigodny poseł Merta oświadczył, że jego nie interesują obsesje seksualne posła Sośnierza. Otóż przepraszam bardzo, ale dlaczego nieustanne gadanie o homoseksualizmie to nie jest obsesja seksualna, a mówienie o trójkątach to jest obsesja seksualna? Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Znacznie więcej ludzi żyje w trójkątach niż wychowuje dzieci w rodzinach jednopłciowych.