Dekady proegalitarnej edukacji wydały zatrute owoce. Finowie słyną z nałogowego picia mleka i szkół, w których uczniom nie wystawia się stopni. W Islandii, gdzie, oprócz imigrantów z Polski wszyscy są ze sobą spokrewnieni, świrowanie jest na porządku dziennym. Szwecję gubią pospołu samotniczy styl życia, szerzący się ateizm i spożywanie zgniłych śledzi.

W szejkanacie Norwegii ludziom namieszał w głowach nagły przypływ petrokoron. Dania, wielbiąca Kierkegaarda, gang Olsena i manifest Dogma ’95, mimo wszystko wydawała się należeć do cywilizacji rozumu.