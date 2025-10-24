Maski Tajwanu

Na wystawne party zorganizowane z tej okazji w przestronnych salach Hotelu Prezydenckiego (eks-Marriott) – wydane przez Jego Ekscelencję Jeffa Y. J. Liu – przybyli politycy (Marian Piłka, Marek Borowski, Ryszard Terlecki), dyplomaci, dziennikarze (wagabunda nr 1 red. Aleksandra Zawłocka). Podziwiali prezentowane akcesoria elektroniki informatycznej i technologii rowerowej, których kraj ten jest globalnym hegemonem. Mieli do wyboru jadłospisy polskie i tajwańskie, między innymi: pierogi gyoza z kapusta i kurczakiem, czy bułeczki na parze z sezamem.