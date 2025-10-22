Tusk zawarł układ z bankami? Błaszczak: To widać

W piątek posłowie opowiedzieli się za rządowym projektem podniesienia podatku CIT dla banków krajowych i zagranicznych. Za przyjęciem zmian zagłosowali prawie wszyscy posłowie koalicji (z wyjątkiem dwóch posłów KO, którzy głosowali przeciw) oraz koło Razem – w sumie 238 posłów. Większość klubu PiS (171) głosowała przeciwko, z wyjątkiem 9 posłów, którzy wstrzymali się od głosu. Konfederacja podzieliła się w głosowaniu – 9 posłów było przeciw, zaś 6 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z założeniami projektu, podatek CIT dla banków wyniesie 30 proc. w 2026, 26 proc. w 2027, a w 2028 – 23 proc. W sumie banki mają zapłacić w przyszłym roku. o około 6,6 mld zł więcej podatków. W ciągu dekady będzie to 23,4 mld zł więcej. Z tych pieniędzy rząd chce sfinansować większe wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Błaszczak: Tusk ułożył się z bankami

Prawo i Sprawiedliwość krytykuje przyjętą ustawę. W środę szef klubu Mariusz Błaszczak przedstawił stanowisko w tej sprawie.

– To przedłożenie (...) jest dowodem tego, że Donald Tusk jest najlepszym przyjacielem banksterów. (...) Jest to działanie pozorne, zupełnie pozorne. 6 miliardów złotych w przyszłym roku będzie pochodzić z tego podatku, w roku '27 już tylko 4,7, a w kolejnych latach po miliardzie złotych – powiedział były szef MON.

– Zyski banków są bardzo duże, bardzo wysokie. (...) Te 6 miliardów złotych to widać, że jest to rezultatem układu, jaki został zawarty między koalicją 13 grudnia i banksterami właśnie – mówił dalej.

Błaszczak wskazał, że podczas konwencji programowej PiS, która będzie miała miejsce w ten weekend, partia zaproponuje rozwiązania dotyczące opodatkowania banków. Poseł zapewnił, że politycy partii mają "cały zestaw pomysłów".

– Ja gwarantuję, że część z tych zysków powinna trafić do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. [...] Stawiam na to, że 1/4 z tych nadmiarowych zysków powinna do Ministerstwa Obrony Narodowej trafić, natomiast ile z tych nadmiarowych zysków powinno trafić do budżetu państwa? Stawiam taką tezę, że ponad połowa – stwierdził poseł.

