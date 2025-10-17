Wyższy CIT dla banków. Sejm podjął decyzję

W piątek posłowie opowiedzieli się za rządowym projektem podniesienia podatku CIT dla banków krajowych i zagranicznych. Za przyjęciem zmian zagłosowali prawie wszyscy posłowie koalicji (z wyjątkiem dwóch posłów KO, którzy głosowali przeciw) oraz koło Razem – w sumie 238 posłów. Większość klubu PiS (171) głosowała przeciwko, z wyjątkiem 9 posłów, którzy wstrzymali się od głosu. Konfederacja podzieliła się w głosowaniu – 9 posłów było przeciw, zaś 6 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z założeniami projektu, podatek CIT dla banków wyniesie 30 proc. w 2026, 26 proc. w 2027, a w 2028 – 23 proc. W sumie banki mają zapłacić w przyszłym roku. o około 6,6 mld zł więcej podatków. W ciągu dekady będzie to 23,4 mld zł więcej. Z tych pieniędzy rząd chce sfinansować większe wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Minister finansów o podwyżce CIT

Do sprawy odniósł się w środę na antenie radia TOK FM szef resortu finansów Andrzej Domański. Polityk zapowiedział, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą.

– My bazujemy, przygotowując ustawę budżetową, na prawie. Prawo jest tutaj bardzo jednoznaczne. Bardzo się zdziwię, jeżeli prezydent zawetuje ustawę dotyczącą CIT-u dla sektora bankowego – powiedział minister.

– Są oczywiście bardzo różni eksperci, natomiast jeżeli chodzi o CIT dla sektora bankowego, to wydaje się, że jeżeli jest jeden sektor w gospodarce, który jest bezpośrednio beneficjentem, zarabia więcej dzięki wysokim stopom procentowym, a szukamy dochodów państwa, dlatego że musimy mieć na ochronę zdrowia, na wydatki na obronę, a sektor bankowy ma rekordowe zyski, to jest rzeczą naturalną, że ten sektor bankowy będzie mieć czasowo podniesioną stawkę CIT w 2026 do 30 proc. – zaznaczył Andrzej Domański.

