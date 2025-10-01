Co Nawrocki zrobi z CIT dla banków? "Bardzo się zdziwię"

We wtorek rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z założeniami, stawka CIT dla banków zostanie podniesiona z 19 do 30 proc. w 2026 r., w 2027 r. wyniesie 26 proc., a od 2028 r. – 23 proc.

W sumie banki mają zapłacić w 2026 r. o około 6,6 mld zł więcej podatków. W ciągu dekady będzie to 23,4 mld zł więcej. Z tych pieniędzy rząd chce sfinansować większe wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Domański: Jest to rzecz naturalna

Do sprawy odniósł się w środę na antenie radia TOK FM szef resortu finansów Andrzej Domański.

– My bazujemy, przygotowując ustawę budżetową, na prawie. Prawo jest tutaj bardzo jednoznaczne. Bardzo się zdziwię, jeżeli prezydent zawetuje ustawę dotyczącą CIT-u dla sektora bankowego – powiedział minister.

– Są oczywiście bardzo różni eksperci, natomiast jeżeli chodzi o CIT dla sektora bankowego, to wydaje się, że jeżeli jest jeden sektor w gospodarce, który jest bezpośrednio beneficjentem, zarabia więcej dzięki wysokim stopom procentowym, a szukamy dochodów państwa, dlatego że musimy mieć na ochronę zdrowia, na wydatki na obronę, a sektor bankowy ma rekordowe zyski, to jest rzeczą naturalną, że ten sektor bankowy będzie mieć czasowo podniesioną stawkę CIT w 2026 do 30 proc. – zaznaczył Andrzej Domański.

Jak dodał szef resortu finansów, od 2027 "stawka będzie stopniowo schodzić".

Tusk: Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny

Sytuację skomentował jeszcze przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

– Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny, tym bardziej, że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej. Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej? To nie jest populizm, tylko dość oczywisty wniosek – powiedział szef rządu.

Premier podziękował ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu za odwagę.

– Wiem, co za chwilę spotka pana ministra. Wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi. Mam nadzieję, że przynajmniej panie i panowie ministrowie będziecie odporni, jeśli chodzi o atak z różnych stron – stwierdził Tusk. – Ja na pewno będę odporny i mam nadzieję, że doprowadzimy to do szczęśliwego zakończenia, a przynajmniej do momentu, w którym wyląduje to na biurku pana prezydenta do podpisu – dodał.

