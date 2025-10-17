Likwidacja 13. i 14. emerytury. Oto co seniorzy mogliby otrzymać w zamian

14. emerytura to wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę świadczenie, które miało poprawić sytuację finansową seniorów. Wynosi ono tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymują ci, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto.

Z kolei 13. emerytura wynosi 1709,81 zł na rękę dla osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2500 zł brutto. Powyżej tej kwoty odciągana jest dodatkowo zaliczka na podatek dochodowy. Wtedy "trzynastka" wynosi ok. 1484,34 zł.

Warto wiedzieć, że każdy emeryt, którego dochód nie przekracza 30 tys. złotych w ciągu roku (a więc kwoty wolnej od podatku) może złożyć wniosek EPD-21, który pozwala na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu senior, który otrzymuje 13. i 14. emeryturę w wysokości najniższego świadczenia będzie mógł otrzymać wyższą kwotę przy wypłacie tych dodatków.

Bon leczniczy

W zawiązku z fatalną kondycją budżetową oraz koniecznością zwiększenia wydatków na zbrojenia wielu ekspertów wskazuje, że 13. i 14. emerytura powinny zostać zlikwidowane. Na co w zamian mogłyby liczyć osoby starsze?

Jedną z propozycji jest bon leczniczy. To świadczenie, które mogłoby zostać wykorzystane wyłącznie na opłacenie usług zdrowotnych. Seniorzy mogliby za jego pomocą np. opłacić wizytę u lekarza specjalisty, zrealizować receptę czy zakupić sprzęt rehabilitacyjny.

Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że pomogłoby ono w podnoszeniu stanu zdrowia osób starszych w Polsce. Byłoby również impulsem do rozwoju usług przeznaczonych wyłącznie dla seniorów. W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa, bon byłyby elementem polityki społecznej państwa. Bon wspierałby również lokalne usługi opiekuńcze.

Przeciwnicy pomysłu wskazują, że wprowadzenie bonu wiązałoby się z większa kontrolą państwa nad seniorami i możliwością dysponowania przez nich pieniędzmi. Również sami emeryci wskazują, że woleliby sami decydować na co wydają emerytury.

