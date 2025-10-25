Bankructwo w ciągu 10 lat? Wróblewski proponuje, jak Polska może się wykaraskać

W Katowicach odbywa się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". Wydarzenie ma być wstępem do opracowania nowego programu partii, którego oficjalna prezentacja planowana jest na wiosnę. Wśród głównych tematów obrad znalazło się m.in. bezpieczeństwo państwa, polityka społeczna i gospodarka, przyszłość wymiaru sprawiedliwości czy polityka zagraniczna.

PiS rozważa znacznie więcej rozdawnictwa. Socjal już dla każdego Polaka

Należy nadmienić, poddane pod dyskusję zagadnienia są póki co nie pewnymi lecz potencjalnymi punktami programowymi. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata. W ramach sfery społecznej zaproponowano m.in. sfinansowanie z podatków corocznej waloryzacji świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł. i gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet.

W panelu dotyczącym finansów moderowanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczył prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, który zaproponował nieco inne spojrzenie na gospodarkę, dysponowanie i wydatkowanie pieniędzy podatników.

Rozwiązanie albo bankructwo w ciągu 10 lat?

– Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy strukturalnie wbudowany błąd w systemie, który polega na tym, że idziemy na ścianę. Ilość wzrastających wydatków w stosunku do pieniędzy, które wpływają do budżetu sugeruje, że gdzieś w ciągu 10 lat prawdopodobnie będziemy musieli ogłosić bankructwo, chyba że znajdziemy jakieś inne rozwiązanie – powiedział Wróblewski.

Szef WEI wskazał na zagrożenia związane z kosztami ETS i ESG, a także najszybciej rosnącymi wydatkami socjalnymi, które należy ograniczyć. Do tego dochodzą problemy demograficzne, co dodatkowo pogorszy sytuację finansową państwa.

Postulaty Wróblewskiego dotyczące finansów

Zdaniem Wróblewskiego znalezienie prorozwojowych rezerw w społeczeństwie. – To wymaga ogromnej odwagi politycznej, ale to jest moment, żeby o tym rozmawiać. Wymaga to np. przebudowy systemu podatkowego [...] przebudowy także jeżeli chodzi o racjonalność wydatków socjalnych. Niezwykle ważne jest też pobudzenie prywatnych oszczędności obywateli. Mamy bardzo niski wskaźnik oszczędności, co jest ważne nie tylko dla samych obywateli na przyszłość, ale także pieniądze, które możemy uruchamiać na inwestycje, cyfryzację i rozwój – powiedział prezes WEI. Ponadto Polska potrzebuje skończenia z „pozłacaniem” wszystkich przychodzących do nas regulacji Unii Europejskiej, które niekiedy polskie władze jeszcze dodatkowo komplikują przy wdrażaniu, dodał.

– Zacznijmy może też zastanawiać się, jak wykorzystywać dywidendę ze spółek Skarbu Państwa. Może stworzyć osobny fundusz, żeby pieniądze te były przekazywane np. na wsparcie dla seniorów. Żeby ten rosnący nawis kosztów emerytalnych częściowo sfinansować z dywidend ze spółek Skarbu Państwa – zaproponował gość kongresu PiS. Zmiany powinny objąć również służbę zdrowia, która mimo nieustannego dorzucania środków nie działa zadowalająco. Wobec tego zdaniem Wróblewskiego powinien zostać obrany kierunek na częściową prywatyzację.

