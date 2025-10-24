Kotula chwali socjalne postulaty PiS: Kopiują Lewicę
Kotula chwali socjalne postulaty PiS: Kopiują Lewicę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie PiS "Myśląc Polska"
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie PiS "Myśląc Polska" Źródło: PAP / Art Service
Katarzyna Kotula z Lewicy skomentowała daleko idące pomysły socjalne przedstawione przez PiS na konwencji w Katowicach.

Należy nadmienić, że nie są to pewne punkty programowe, lecz poddane przez ugrupowanie pod dyskusję. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata. W ramach sfery społecznej zaproponowano m.in. sfinansowanie z podatków corocznej waloryzacji świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł.gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet.

Kotula chwali PiS: Najlepszy był 500 plus

Kotula nie kryła, że oferta PiS przypomina agendę jej partii. – Cieszę się bardzo, bo widzę, że prezes Jarosław Kaczyński uznał, że dobry program mieszkaniowy, o którym mówi Lewica i w ogóle polityka mieszkaniowa powinna być priorytetem, bo to odpowiedź na problemy demograficzne – oceniła w rozmowie z Grzegorzem Kepką w Polsat News.

Minister oceniła, że program 800 plus wymaga zmian, ale zanim zostaną wprowadzone, cały program musi zostać "zrewidowany". – Osobiście uważam, że jeden z niewielu dobrych programów PiS, w mojej ocenie najlepszy to był program 500 plus. Od zawsze tak mówiliśmy na Lewicy, ja ten program chwalę, bo uważam, że wiele dzieciaków i rodziców wyciągnął po prostu z biedy – mówiła Kotula.

"PiS kopiuje Lewicę"

Minister ds. równości powiedziała, że inne priorytety wskazane przez PiS, jak między innymi bezpieczeństwo militarne i społeczne oraz mieszkalnictwo są również realizowane przez rząd 15 października, w tym także jej ugrupowanie. – Można powiedzieć, że dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński i wszyscy w PiS kopiują Lewicę, więc to chyba dobrze – powiedziała polityk.

Kotula wyraziła opinię, że socjalne propozycje PiS nie stanowią obecnie politycznego zagrożenia dla Lewicy. – Widzę, że pomysły na politykę mieszkaniową zmieniają się i mieszają od tych, które stawiały na kredyty. To na razie puste hasło, to są puste obietnice. Tam na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów – wyraziła swoją ocenę.

Źródło: polsatnews.pl
