Kotula chwali socjalne postulaty PiS: Kopiują Lewicę

Należy nadmienić, że nie są to pewne punkty programowe, lecz poddane przez ugrupowanie pod dyskusję. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata. W ramach sfery społecznej zaproponowano m.in. sfinansowanie z podatków corocznej waloryzacji świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł. i gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet.

Kotula chwali PiS: Najlepszy był 500 plus

Kotula nie kryła, że oferta PiS przypomina agendę jej partii. – Cieszę się bardzo, bo widzę, że prezes Jarosław Kaczyński uznał, że dobry program mieszkaniowy, o którym mówi Lewica i w ogóle polityka mieszkaniowa powinna być priorytetem, bo to odpowiedź na problemy demograficzne – oceniła w rozmowie z Grzegorzem Kepką w Polsat News.

Minister oceniła, że program 800 plus wymaga zmian, ale zanim zostaną wprowadzone, cały program musi zostać "zrewidowany". – Osobiście uważam, że jeden z niewielu dobrych programów PiS, w mojej ocenie najlepszy to był program 500 plus. Od zawsze tak mówiliśmy na Lewicy, ja ten program chwalę, bo uważam, że wiele dzieciaków i rodziców wyciągnął po prostu z biedy – mówiła Kotula.

"PiS kopiuje Lewicę"

Minister ds. równości powiedziała, że inne priorytety wskazane przez PiS, jak między innymi bezpieczeństwo militarne i społeczne oraz mieszkalnictwo są również realizowane przez rząd 15 października, w tym także jej ugrupowanie. – Można powiedzieć, że dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński i wszyscy w PiS kopiują Lewicę, więc to chyba dobrze – powiedziała polityk.

Kotula wyraziła opinię, że socjalne propozycje PiS nie stanowią obecnie politycznego zagrożenia dla Lewicy. – Widzę, że pomysły na politykę mieszkaniową zmieniają się i mieszają od tych, które stawiały na kredyty. To na razie puste hasło, to są puste obietnice. Tam na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów – wyraziła swoją ocenę.

