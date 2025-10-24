Jaki: Jeżeli nie będziemy się bali, wygramy dla całej Europy

Jacek Saryusz-Wolski, Patryk Jaki, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Parys, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, i Sebastian Kaleta uczestniczyli w panelu "Wyzwania europejskie. Polska wobec Zielonego Ładu, ETS2, migracji, supertraktatu, nowego budżetu UE i polityki zbrojeń. Polska jako lider w Europie" na kongresie PiS w Katowicach.

Saryusz-Wolski zwrócił uwagę, że unijna koncepcja masowego sprowadzania do Europy imigrantów z Afryki i Azji jest daleko idącą zamierzoną inżynierią społeczną celem przemieszania społeczeństw i osłabianie tożsamości narodów europejskich.

Kongres PiS. Zastopować napór islamu

Patryk Jaki zaprezentował jasne stanowisko o konieczności obrony Polski przed próbami przymusowego zasiedlenia naszego kraju muzułmanami, Afrykanami i nielegalnymi imigrantami z innych regionów świata, co forsuje Komisja Europejska. Szczególnie wobec napierania świata islamu na naszą cywilizację.

Europoseł przywołał szereg danych pokazujących postępy cywilizacji muzułmańskiej w Europie. Przykładowo – jak podał Hiszpański Instytut Statystyczny – w 2021 roku co drugi sprawca agresji seksualnej w Hiszpanii to obcokrajowiec, a co piątki pochodził z Afryki. W Niemczech imigrant z Afganistanu i Pakistanu jest zamieszany w morderstwo ośmiokrotnie częściej niż rodowity Niemiec. To dane tamtejszego MSW.

Jaki: Kłamstwo UE, brak poczucia sensu Europy

Jego zdaniem mamy do czynienia z dwoma podstawowymi źródłami problemów z migracją. Pierwszym jest zinstytucjonalizowane kłamstwo Unii Europejskiej, a drugi to brak poczucia sensu Europy.

Jaki podkreślił, że jeśli Europa ma istnieć, to musi wiedzieć, jaki jest tego sens. Tego obecnie brakuje. – Skoro Europa straciła poczucie sensu i jedyne, czego chce bronić, to różnorodność, klimatyzm, to Polska w takim razie powinna bronić tego poczucia sensu. To Polska powinna nas bronić przed światem islamskim. Polska powinna przypomnieć chrześcijańskie wartości. Gdzie mężczyzna i kobieta mają równy status i że kobieta znaczy w naszej kulturze coś wyjątkowego.

Polska powinna się bronić

– Jestem przekonany, że jeżeli Polska będzie prowadziła, nie będzie się tego bała, będzie robiła to odważnie, to w przyszłości zwyciężymy – zaznaczył, zauważając, że nastawianie Europejczyków do ściągania imigrantów już bardzo mocno się na kontynencie zmieniło. – To powinno dotyczyć polityki migracyjnej. Siłą powinniśmy się przed tym bronić, cokolwiek będą próbowali nam narzucić. Jeżeli będziemy trzymać się zdrowego rozsądku, poczucia sensu, to wygramy nie tylko dla siebie, ale wygramy dla całej Europy – podsumował.

