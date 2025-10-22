Nadciąga EUDR. Nowe, "klimatyczne" wymogi UE wobec przedsiębiorców

Mamy już jasność co do dat rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia o wylesianiu, czyli European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dla dużych i średnich przedsiębiorstw termin nie będzie ponownie przesunięty i regulacja wejdzie w życie od 30 grudnia 2025 roku. Małe firmy mają nieco więcej czasu.

Czym jest EUDR?

Autorzy przedsięwzięcia wskazują, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) EUDR ma ograniczyć do minimum konsumpcję produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów. EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii odnośnych produktów i towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę, drewno, w tym produkty pochodne jak np. śruta sojowa czy papier, czyi produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Instytucje unijne będą oceniać prawidłowość wypełnienia wynikających z rozporządzenia licznych obowiązków. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni ich należycie, będą mu grozić wysokie kary finansowe z konfiskatą towarów włącznie.

Obowiązki sprawozdawcze będą na operatorów wprowadzających produkty na rynek jako pierwsi. Na przykład, w przypadku ziaren kakao importer wprowadzający je na terytorium unijne będzie musiał złożyć oświadczenie o należytej staranności, natomiast producenci wyrobów czekoladowych niższego szczebla nie będą już musieli składać nowego oświadczenia o należytej staranności w systemie informatycznym.

Rozporządzenie UE ws. produktów wolnych od wylesiania

Przed przesunięciem daty wejścia regulacji w życie przepisy zakładały, że duzi przedsiębiorcy w Polce są zobowiązani do wdrożenia EDUR do końca 2024 roku, a mali i średni do połowy 2025.

Jak poinformował w środę branżowy portal Farmer.pl "miesiąc temu zapowiadano, że Komisja Europejska będzie zabiegać o wydłużenie o kolejny rok wejścia w życie rozporządzenia EUDR. Powodem takich decyzji miała być nie gotowość do wprowadzenia tych przepisów systemów informatycznych. Teraz okazało się, że te plany zostały zaburzone. Komisja Europejska przedstawiła 21 października formalny wniosek mający na celu uproszczenie unijnego rozporządzenia w sprawie wylesiania (EUDR) dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a także operatorów niższego szczebla. Przedsiębiorstwa te będą miały ograniczone obowiązki wynikające z rozporządzenia EUDR, a formalne rozpoczęcie jego stosowania zostanie opóźnione do grudnia 2026 r. W przypadku wszystkich pozostałych przedsiębiorstw ogólna data wejścia w życie pozostaje taka sama, czyli mimo zapowiedzi opóźnienia to 30 grudnia 2025 r. Ze względu jednak na problemy informatyczne zostanie przyznany sześciomiesięczny okres karencji na kontrole i egzekwowanie przepisów".

