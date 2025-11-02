O politycznej pasji młodych Włochów

PIECZEŃ RZYMSKA O godz. 7.30 przed wejściem do elitarnego liceum w Turynie pojawiła się grupka prawicowych aktywistów w wieku lat 16, rozdająca ulotki agitujące przeciwko subkulturze maranzy, młodocianych gangów złożonych w sporej części z migrantów lub dzieci migrantów.
Prowokacja się udała. Lewicowi licealiści rzucili się na kolporterów, a potem na przybyłą na miejsce policję, bo ta zatrzymała jednego z agresywnych uczniów. Nie było żartów. Trzech policjantów doznało obrażeń.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
