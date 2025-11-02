Odejście po angielsku

Z „Tańca z gwiazdami” odpadła Agnieszka Kaczorowska, która w zamyśle miała towarzyszyć „gwieździe”, aktorowi Marcinowi Rogacewiczowi. Sęk w tym, że to Aga była w tym duecie prawdziwą gwiazdą, która wykorzystała swoje pięć minut do samego spodu. Para trafiła na parkiet w oparach skandalu (słupki oglądalności wystrzeliły), ponieważ jeszcze przed programem spekulowano, że i ona, i on porzucili swoich małżonków i są razem. Udział w show to potwierdził, a Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie romantycznych gestów. „Wygląda jednak na to, że ich cotygodniowa demonstracja czułości przejadła się głosującym, którzy tym razem nie okazali im wystarczająco dużego wsparcia. Para nr 7 musiała opuścić parkiet, poprzedzając to górnolotną przemową złotoustej Agnieszki.