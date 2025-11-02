Trzeba orać

Ot, wszystko, poza tym na rynku tylko miesięcznik „Nowa Fantastyka”. Tymczasem Jacek Horęzga, fan i wydawca z Brzegu, dokonał rzeczy niemal niemożliwej: nie dość, że nowe pismo się ukazało, to jeszcze trafiło do salonów Empik, co w przypadku nowych inicjatyw nie jest ani łatwe, ani oczywiste. Reszta w rękach czytelników.

Horęzgę poznałem jeszcze w latach 80. XX w., gdy obaj działaliśmy w ruchu klubów miłośników fantastyki. Jego przedsięwzięciu kibicuję jednak nie ze względu na znajomość, ale dlatego, że brakuje nam pism literackich poświęconych fantastyce, a nowy kwartalnik tym przede wszystkim ma się zajmować. W pierwszym numerze jest oczywiście miejsce i na krytykę, i na komiks, ale literatura ma być na pierwszym miejscu.