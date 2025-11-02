Bezimienny żołnierz został ekshumowany z cmentarza Orląt we Lwowie, gdzie pochowano ciała 275 nieznanych bohaterów poległych w walkach. 29 października 1925 r., przy obecności przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wojskowych, rozkopano trzy mogiły opatrzone napisem „Tu leży Nieznany Obrońca Lwowa”. W jednej były szczątki sierżanta, w drugiej – kaprala, a w trzeciej było ciało bez żadnych oznak wojskowych z wyjątkiem maciejówki z orzełkiem. Zamknięte trumny ustawiono przed cmentarną kaplicą, gdzie Jadwiga Zarugiewiczowa, polska Ormianka i matka żołnierza poległego koło Zadwórza, wylosowała trumnę ze szczątkami żołnierza bez szarży, ale w maciejówce.