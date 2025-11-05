Nat Turner w szeregach Hamasu?
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Nat Turner w szeregach Hamasu?

Starcia w Strefie Gazy
Starcia w Strefie Gazy Źródło: PAP/EPA / ALAA BADARNEH
Bardzo ciekawą dyskusję odbyła ostatnio na swoim kanale internetowym amerykańska dziennikarka Candace Owens. Jej rozmówcą był znany amerykański politolog, profesor Norman Filkenstein.

Profesor Filkenstein od lat zajmuje się badaniem historii i wpływów lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, za co spadały na niego, w trakcie długiej kariery, liczne nieprzyjemności. Rodzice profesora, Żydzi, byli oboje więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, ocalałymi z Holocaustu. W jakimś stopniu pomogło to amerykańskiemu uczonemu odpierać oskarżenia o "zwierzęcy antysemityzm" i żądania lobbystów, by wykluczyć go ze środowiska naukowego.

Profesor Finkelstein przedstawił w trakcie wywiadu dość nietypową, na tle obowiązujących powszechnie narracji medialnego mainstreamu, analogie dla wydarzeń, jakie rozegrały się w trakcie ataku sił palestyńskich na terytorium Izraela 7 października 2023 roku. Jego zdaniem, porównywanie tamtych wydarzeń, i popełnionych wtedy na wielu Izraelczykach zbrodni, do ludobójstwa dokonywanego na Żydach przez Niemców podczas drugiej wojny światowej jest zabiegiem mylącym i nietrafionym. Nazistowskie Niemcy dysponowały, dokonując Zagłady, rozbudowanym i dobrze zorganizowanym aparatem państwowego terroru, zaś wobec swoich ofiar występowały z niepodważalnej pozycji siły.

Źródło: DoRzeczy.pl
