Droga do Oleśnicy

Prawo i Sprawiedliwość nigdy jednak nie walczyło o wykonalność tej normy; za bardzo przypominała budzący panikę Całkowity Zakaz Aborcji. W kluczowych momentach, gdy rozstrzygała się kwestia wykładni, padały sporadyczne wypowiedzi posłów, ale partię obowiązywała żelazna dyrektywa Prezesa: „Stanowiska PiS-u w tej sprawie nie ma i nie będzie”, bo jest to „decyzja każdego posła i każdej posłanki, każdy musi we własnym sumieniu to rozważyć”.