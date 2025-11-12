Janik: Świętokrzyskie jest blisko. Warto odwiedzić je jesienią

DoRzeczy.pl" Przyroda to największy magnes, przyciągający odwiedzających do województwa świętokrzyskiego?

Renata Janik (marszałek województwa świętokrzyskiego): Jest oszałamiająca o tej porze roku. Puszcza Jodłowa mieni się wszystkimi kolorami. Widoki ze Świętego Krzyża czy Łysicy sycą, są sielankowe, malownicze. Podobnie jak Góry Pieprzowe w pobliżu Sandomierza, rezerwaty przyrody, których tylko w samych Kielcach, stolicy regionu, jest pięć. Ponidzie, wiosną tonące w polach żółtego rzepaku, jesienią jest melancholijne, złote i zielone, przyciąga fotografów, którzy upodobali sobie tutejsze krajobrazy. U nas naprawdę można odpocząć w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, zwolnić, odetchnąć.

Co więcej, natura stworzyła tu niepowtarzalne warunki do regeneracji sił i lecznictwa. Siarczkowe wody mineralne w Busku-Zdroju są uznawane na jedne z najlepszych w Europie! Kurort słynie z łagodnego mikroklimatu, słońce świeci tu przez 1600 godzin w roku, a to absolutny rekord wśród polskich uzdrowisk. Niedawno – z czego jesteśmy bardzo dumni – tysiące internautów, głosujących w Rankingu Polskich Uzdrowisk Magazynu Travelist, uznało Busko-Zdrój za najbardziej atrakcyjne pod względem zdrowotnym, przyrodniczym i turystycznym. Początki uzdrowiska sięgają XIX w. W ubiegłym roku Uzdrowisko Busko-Zdrój przyjęło blisko 27,5 tysiąca pacjentów. Ale nie tylko długa i piękna tradycja ma tu znaczenie. To przede wszystkim nowoczesna medycyna, szeroki wybór zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i relaksacyjnych i znakomita infrastruktura. Właśnie, po niemal roku intensywnych prac, uroczyście otworzyliśmy zmodernizowane i rozbudowane Sanatorium „Oblęgorek”. W najbliższym czasie modernizację przejdzie też Sanatorium Marconi, jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków uzdrowiska. Busko to światowa marka, przyciąga gości z kraju i zagranicy.

Przyciągać mogą też unikatowe zabytki, a na stosunkowo niewielkim obszarze jest ich tu mnóstwo.

Najbardziej znane i kojarzone z regionem monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Sandomierz, Zamek Królewski w Chęcinach co roku biją frekwencyjne rekordy. Ziemia Świętokrzyska to świadek historii, wiele tu bezcennych zabytków archeologicznych. Jedno z takich fascynujących miejsc – wczesnośredniowieczne Grodzisko w Stradowie, położone w powiecie kazimierskim, zostało uhonorowane tytułem 'Cud Polski 2025' w prestiżowym plebiscycie organizowanym przez redakcję National Geographic Traveler. Takich perełek, umiejscowionych poza utartymi, turystycznymi szlakami jest więcej. Warto więc z nich zejść i może to jest właśnie najlepszy sposób na poznawanie Świętokrzyskiego?

Tych, którzy wolą jednak zwiedzać w sposób zorganizowany i zobaczyć największe atrakcje, nie zawiodą nasze muzea. Wiele z nich przeszło w ostatnich latach gruntowne modernizacje, ich ekspozycje są bogate, nowoczesne i interaktywne. Tak jest w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy, czy w Krzemionkach – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nowoczesnym obiektem multimedialnym jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, wspólnie prowadzone przez Gminę Nowa Słupia i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Szczególnych wrażeń może dostarczyć podróż śladami tradycji kulinarnych Świętokrzyskiego.

To znakomity pomysł! Świętokrzyska kuchnia smakuje wyśmienicie. Królową zup jest u nas zalewajka. Chyba każda świętokrzyska gospodyni ma na nią swój własny przepis. Popularny jest kugiel – placek ziemniaczany z zapieczonymi w środku kawałkami mięsa, na pewno też warto spróbować naszych pierogów, nadziewanych ziemniakami, z bobem, z gęsiną, z wątróbką czy kaszą. Na mapie tej kulinarnej podróży znajdzie się pachnący śliwką Szydłów, sandomierskie sady i winnice. Tradycja winiarska w naszym regionie ma blisko 900-letnią historię. Winnice to miejsca, w których można zatrzymać się na dłużej, odpocząć, zrelaksować się. Tętnią życiem od wiosny, aż do późnej jesieni, gdy listopadowe Święto Młodego Wina zamyka rok winiarza.

Ciekawych propozycji wycieczek szlakami tematycznymi jest chyba więcej?

Tak. Można wyruszyć szlakiem literackim, śladami pisarzy związanych z regionem: Stefana Żeromskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, czy Edmunda Niziurskiego. Można też wsiąść w auto i przemierzyć blisko 200-kilometrowy Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki. Przemysłowe skarby, pamiątki po Staropolskim Okręgu Przemysłowym i Centralnym Okręgu Przemysłowym, są dziś muzeami i centrami kultury. Mamy też propozycję dla podróżujących kamperami. Z okazji 1000-lecia Korony Polskiej opracowaliśmy specjalną trasę samochodową, wiodącą przez Nowy Korczyn, Wiślicę, Chroberz, Stradów i Czarnocin – miejscowości nawiązujące do początków panowania Bolesława Chrobrego i czasów kształtowania państwa piastowskiego.

Serdecznie zapraszam do Świętokrzyskiego. Niejednym możemy zaskoczyć. Spodoba się u nas osobom szukającym kontaktu z naturą, chcącym odetchnąć od codziennego zabiegania, ale i takim, które aktywnie spędzają czas. Mamy też bogatą ofertę dla rodzin z dziećmi.