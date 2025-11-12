Matysiak komentuje decyzję partii. "Z Kutna mnie nie wyrzucą"

"Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem" – podano na profilu partii, którą kieruje Adrian Zandberg.

Formacja przekonuje, że "Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa". Jednocześnie padła deklaracja gotowości do "wspólnych działań w Sejmie".

Matysiak komentuje

Poseł Paulina Matysiak opublikowała wpis w serwisie X. "W 2017 roku wstępowałam do Razem, bo wierzyłam, że inna polityka jest możliwa i możliwe jest tworzenie w Polsce lewicy włączającej, a nie hermetycznej. Dziś, w 2025 roku, kiedy z tej partii zostałam wykluczona, dalej jestem przekonana, że potrzebujemy lewicy otwartej na różne punkty widzenia i różne środowiska społeczne, a nie takiej, która jest sekciarska" – wskazuje polityk.

"Moja praca związana z walką z wykluczeniem transportowym, bezpieczeństwem ruchu drogowego, dużymi i rozwojowymi inwestycjami takimi jak CPK, wspieraniem strony pracowniczej wciąż trwa. W tym zakresie nic się zmienia. Będę swoją pracę kontynuować jako posłanka niezrzeszona (z Kutna mnie nie wyrzucą). Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, które płyną od Państwa. To dużo dla mnie znaczy. Zostańmy w kontakcie!" – podsumowała Matysiak.

"Czara goryczy została przelana"

Ciemne chmury dot. przyszłości w Razem zbierały się nad parlamentarzystką od dawna. Media spekulowała, czy posłanka Razem zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w dotychczasowej partii i dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości. Sama zainteresowana kategorycznie zaprzecza takim planom. Deklaruje, że współpracuje z politykami PiS w tematach, co do których myślą podobnie, jak np. ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Nie oznacza to, że gdziekolwiek się przenoszę, przepisuję czy dołączam do jakiegoś innego klubu w parlamencie – oświadczyła w niedawnym wywiadzie dla RMF FM.

